Steam'in 2023’te mağazaya koyduğu oyun sayısı belli oldu

Steam'de yayonlanan rapora göre; Steam son 12 ay içerisinde mağazaya eklediği oyun sayısıyla yeni bir rekor kırıldığı ortaya çıktı.

Steam, platforma 14.531 yeni oyun ekleyerek geçen yıldan yaklaşık 2 bin tane daha fazla oyun yüklemesi yaptı.

Bu sayı Steam'de her gün yaklaşık 39 yen, oyun anlamına geldi. 2010 ve 2019 yılları Steam’in yıllık toplam piyasaya sürüm sayısındaki sürekli artışın tek istisnaları olmuştu.

Başlangıçta Greenlight’ın ve daha sonra Direct’in uygulanmasıyla desteklenen önemli bir artış eğilimi olduğu belirtildi.

Oyun geliştiricilerin hızla gelişen bir pazarın getirdiği zorluklara rağmen yenilik yapmaya ve içerik üretmeye devam etmesiyle oyun endüstrisinin dayanıklılığı da dikkatlerden kaçmadı.