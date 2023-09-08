Stefan Kuntz kararını verdi. A Milli Takımın ilk 11'i açıklandı

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmak için bugün Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlıyor.

Stefan Kuntz kararını verdi. A Milli Takımın ilk 11'i açıklandı

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak kritik karşılaşma 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

A Millilerimiz, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla gurubunda lider durumda bulunuyor ve ilk maçta devirdiğimiz Ermenileri mağlup ettiğimiz takdirde bitime 3 maç kala grupta büyük bir avantaj sağlayacağız.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ:

Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

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Ermenistan'ın 11'i:

Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

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İŞTE PUAN DURUMU:

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A MİLLİ TAKIM STADA DOĞRU BÖYLE HAREKET ETTİ:

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