Stefan Kuntz kararını verdi. A Milli Takımın ilk 11'i açıklandı

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak kritik karşılaşma 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.
A Millilerimiz, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla gurubunda lider durumda bulunuyor ve ilk maçta devirdiğimiz Ermenileri mağlup ettiğimiz takdirde bitime 3 maç kala grupta büyük bir avantaj sağlayacağız.
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ:
Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.
Ermenistan'ın 11'i:
Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.
İŞTE PUAN DURUMU:
A MİLLİ TAKIM STADA DOĞRU BÖYLE HAREKET ETTİ: