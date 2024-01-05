Stellantis ve Ample batarya üretmek için anlaştı

Elektrikli araçlardaki yatırımlarına hız veren mobilite şirketi Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık için anlaştı. Tam şarjlı elektrikli araç bataryasını 5 dakikadan kısa sürede kullanıma sunan elektrikli araç batarya şarj teknolojisinde bir ortaklık kurmak için bir araya gelen şirket, Ample'ın Modüler Batarya Değiştirme çözümünü Stellantis elektrikli araçlarına entegre etmek için iş birliğine karar verdi.

PROGRAM BU YIL BAŞLIYOR

Batarya değiştirme teknolojisi, batarya değiştirme istasyonuna gelen elektrikli araç müşterisinin, şarjı bitmiş elektrikli araç bataryasını birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirilmesine olanak tanıyor. İki ortak aynı zamanda Ample'ın Modüler Batarya Değiştirme Teknolojisi uygulamasının Stellantis filosu ve diğer Stellantis platformları ile farklı coğrafyalardaki tüketici taleplerini karşılamak üzere genişletilmesi konusunda da görüşmelerde bulunuyor. Programın, Stellantis'in Free2move araç paylaşım hizmeti kapsamındaki 100 araçlık Fiat 500e filosu ile bu yıl İspanya'nın Madrid kentinde başlaması planlanıyor. Stellantis’in en çok satan elektrikli aracı Fiat 500e, dünyada genelinde satışa sunuluyor.

YILDIZ ARACIMIZLA BAŞLIYORUZ

Stellantis’in Şarj ve Enerji İş Biriminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ricardo Stamatti, konu hakkında açıklamalarda bulundu: “Ample ile yaptığımız bu ortaklık, Stellantis olarak elektrikli araç müşterilerimize ulaşım özgürlüğü sağlayan tüm çözümleri sunma yaklaşımımıza bir başka örnek. Odaklandığımız diğer projelere ek olarak Ample'ın Modüler Batarya Değiştirme çözümü, müşterilerimize daha fazla enerji verimliliği, üstün performans ve daha az menzil endişesi gibi önemli avantajlar sağlıyor. Yıldızımız Fiat 500e ile programı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

STELLANTIS İLE ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

Elektrikli araçları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin önemine inandıklarını belirten Ample CEO’su Khaled Hassounah da, “Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir etki yaratabilmemizin tek yolu bu. İddialı elektrikliye geçiş hedefleri, elektrikli araç ürün gamı ve kararlı liderliği ile Stellantis hedeflerimize ulaşmada mükemmel bir ortak. Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarj bataryalı elektrikli araçlara sahip olmak, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak. Ortak çözümümüzü dünya genelindeki topluluklara ulaştırmak için Stellantis ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.