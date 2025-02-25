Steven Kitshoff, Rugby'ye veda etti

Güney Afrika’nın efsanevi rugby oyuncularından Steven Kitshoff, ciddi bir boyun sakatlığı nedeniyle aktif spor hayatına veda etti. 33 yaşındaki Kitshoff, Eylül 2024’te Western Province adına Currie Cup mücadelesinde oynarken ağır bir sakatlık yaşadı. Doktorlar, sakatlığının "ölümden sadece iki milimetre uzakta" olduğunu belirtti.

Ülkesinin formasını 83 kez terleten Kitshoff, 2019 Japonya ve 2023 Fransa’da düzenlenen Dünya Kupalarında Güney Afrika ile şampiyonluk yaşadı. 2023-24 sezonunda İrlanda ekibi Ulster'de forma giydikten sonra ülkesi Güney Afrika'ya dönerek Cape Town merkezli Stormers ekibine katıldı.

Kitshoff, "Kariyerimin bu şekilde sona ermesi elbette çok üzücü, ancak sağlığım için risk almak istemedim" ifadelerini kullandı. Stormers kulübünden yapılan açıklamada, oyuncunun konservatif tedavi sürecinin ardından boynuna stabilizasyon ameliyatı yapıldığı ve rehabilitasyon sürecinin ardından boyun hareketlerinde ciddi kısıtlanma yaşadığı bildirildi. Uzman bir beyin cerrahının verdiği rapora göre, spora devam etmesi halinde tekrar sakatlanma riski oldukça yüksek olacaktı.

Rugby kariyerine 2011 yılında Stormers formasıyla başlayan Kitshoff, 18 yaşında profesyonel oldu. Beş yıl sonra milli takıma seçilen tecrübeli oyuncu, Ulster’ın yanı sıra Fransa’nın Bordeaux kulübünde de iki sezon forma giydi.

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Güney Afrika milli takım teknik direktörü Rassie Erasmus, "Kitshoff gerçek bir takım oyuncusu. Sahada en iyisi olmak için her zaman büyük bir azimle çalıştı ve karakteriyle herkesin saygısını kazandı. O, Springboks’un (Güney Afrika milli takımı) değerlerini temsil eden bir savaşçı ve bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyoruz" dedi.