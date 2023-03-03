Stil İkonu'nda ortalık karıştı. Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Stil İkonu yarışmasında sunucu olan Hande Sarıoğlu daha ilk günlerden iddialı tarzı ve kalça dansıyla gündeme gelmişti.

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu programın sunucusu jüriyle sorun yaşadı. TemizMagazin'in iddiasına göre; Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.

Yaşanan gerilim sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

Program yeni bir sunucu yerine, İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.