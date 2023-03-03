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Stil İkonu'nda ortalık karıştı. Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu Stil ikonu programında sunuculuğu Hande Sarıoğlu üstlenmişti. İddialı tarzıyla dikkat çeken sunucu programda 4 bölüm kalabildi. İddiaya göre Sarıoğlu, jüri ile anlaşamayınca yarışmadan ayrıldı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 15:27
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Stil İkonu'nda Hakan Akkaya ile tartışan sunucu Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı

Stil İkonu'nda ortalık karıştı. Hande Sarıoğlu yarışmadan ayrıldı
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Stil İkonu yarışmasında sunucu olan Hande Sarıoğlu daha ilk günlerden iddialı tarzı ve kalça dansıyla gündeme gelmişti.

Hakan Akkaya ve Aslıhan Doğan Turan'ın jüri olduğu programın sunucusu jüriyle sorun yaşadı. TemizMagazin'in iddiasına göre; Hande Sarıoğlu ve Hakan Akkaya arasında ilk günden beri yaşanan anlaşmazlık 5. bölüm çekimi öncesi gerginliğe ve tartışmaya dönüştü.
Yaşanan gerilim sonrası 5. bölüm çekimlerine sunucusuz devam edildi.

Program yeni bir sunucu yerine, İvana Sert'i jüri olarak kadrosuna dahil ederek yoluna devam etme kararı aldı.

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