Uzmanı açıkladı. Stres ve kaygı bu problemlerini artırıyor

İHA’nın haberine göre; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dt. Mustafa Ay, bruksizm hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bruksizmin, halk arasında diş sıkma ya da gıcırdatma olarak bilindiğini belirten Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzm. Dt. Mustafa Ay şunları belirtti:

“Bruksizmin birçok farklı sebebi olabilir. Ama çağımızın en popüler sorunlarından stres, bruksizmin de sebeplerinin başında gelir. Gün boyu şehir hayatı veya iş hayatına bağlı yaşanan stresle birlikte bu durum artış gösterir. Özellikle sınav dönemlerindeki genç bireylerde bu durumla sıklıkla karşılaşılır”

ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARINA SEBEP OLABİLİR

Çene kaslarının gece ve gündüz daha uzun süre kasılı kalmasının daha güçlü kaslara ve eklem rahatsızlıklarına neden olduğunu söyleyen Uzm. Dt. Ay, “Zamanla diş sıkmasına bağlı olarak çene eklemini saran kaslar ve ligamanlar kısalır ve eklem içerisindeki diskin konumunun bozulmasına neden olur. Bu da ilerleyen bruksizm rahatsızlığında eklemde ses, ağrı ve ağız açma da kısıtlılıklar ya da kilitlenmelerle kendini gösterir. Özellikle hâlihazırda çene ekleminde kronik problemleri olan hastalarda ise bu şikâyetler çok daha fazla olmaktadır” şeklinde konuştu.

GECELERİ UYKU ESNASINDA GÖRÜLEBİLİR

Bruksizmin, halk arasında diş sıkma ya da gıcırdatma olarak bilindiği belirten Uzm. Dt. Ay, “Özellikle geceleri uyku esnasında görülmekle beraber uyanık olunan durumlarda da görülebilmektedir. Genellikle birçok insan, dişlerini sıktığının ya da gıcırdattığının farkında değildir. Bireyler sabah kalktıklarında yorgunluk hissi, yüz, kulak ve baş boyun bölgesi ağrılarıyla bu durumu fark ederler. Daha sonraları ise çeneyi açmada sınırlılık, kilitlenme, eklem sesleri gibi sonuçlarla karşılaşabilirler. Bruksizmin birçok farklı sebebi olabilir. Ama çağımızın en popüler sorunlarından stres, bruksizmin de sebeplerinin başında gelir. Gün boyu şehir hayatı veya iş hayatına bağlı yaşanan stresle birlikte bu durum artış gösterir. Özellikle sınav dönemlerindeki genç bireylerde bu durumla sıklıkla karşılaşılır” diye konuştu.

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Diş sıkmanın tedavi edilmediğinde hem çene eklemlerinde bozukluklara, hem de dişlerde kırılmalara ve aşınmalara sebep olabileceğinin altını çizen Uzm. Dt. Ay şunları belirtti:

“Çene eklemi bozuklukları zaman içerisinde ağzın açılmasında kısıtlılığa kadar gidebilir. Asıl tedavisi mevcut stresin ortadan kaldırılmasıdır. Yaşam şartlarını düzenlemek ve uykuya yeterince vakit ayırmak gibi çözümler sağlanabilir. Ancak gündelik hayattan stres faktörünü uzaklaştırmak çok zor olduğundan ikincil tedavide dişler koruma altına alınmalıdır. Diş gıcırdatma ve sıkma problemi olan yetişkinlere en çok plak tedavisi önerilir. Geceleri takılan bu plaklara; ısırma plağı ya da splint adı verilir. Bu plaklarla dişlerde ve çene ekleminde kenetlenmenin, dişlerde gıcırdatmanın neden olduğu hasarı önlemek amacıyla dişlerin temas etmemesini sağlamak için kullanılır. Şiddetli bruksizm vakalarında botoks enjeksiyonları, bu duruma neden olan kasların zayıflamasını ve diş gıcırdatmanın önlenmesini sağlayabilir. Ancak bu işlem kalıcı değildir ve tekrar eden dozlar gerektirir”