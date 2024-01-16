Stresi azaltıyor. Gerginliği alıyor. Uyku sorununu çözüyor. İşte o ot

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de hastalıklara çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Misk otu, çay şeklinde içildiğinde stresi azaltan ve ferahlatan bir bitkidir.

Misk otu; Ayrıca gerginlik ya da uyku sorunu yaşayanlar tarafından içilirse kaygıların hafiflemesine de katkı sunar.

STRES UYKUSUZLUK...

Uykusuzluk, kişinin uykuya dalamamasına veya uyuyamamasına neden olan bir uyku rahatsızlığıdır. Uykusuzluk rahatsızlığı uykuya dalamamakla birlikte çok erken uyanmaya ya da uykunun kesintiye uğramasına da sebep olabilen yaygın bir uyku sorunudur.

Stres ve uykusuzluk, günümüzde insanların en çok karşılaştığı sorunlardan biridir.

Stres, uykuya dalamada zorluk da dahil olmak üzere birçok fiziksel ve psikolojik soruna sebep olabilir.

Ayrıca uyku, stres yüzünden bölünebilir. Bu da uyku yetersizliği ve stresin artması gibi olumsuz bir döngüye neden olur.

Stres hayatın normal bir parçası olsa da kronik hale geldiğinde zihinsel ve fiziksel sağlığımıza zarar verir.

MİSK OTU NASIL KULLANILIR?

Misk otunun birçok farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Genellikle kurutulmuş yapraklarından çay yapılarak tüketilir. İdeal miktarda kurutulmuş misk otu, kaynamış suya konulup 10 ya da 15 dakika demlenmesi için bekletilir ve soğuduktan sonra içilir.

Demlenmiş misk otu çayının günde bir ya da iki bardaktan fazla içilmemesi gerekir. Misk otu baharat olarak da kullanılır. Özgün tadı nedeniyle özellikle et yemeklerine ve salatalara katılabilmektedir.

Koyun eti ve balık etinin yanı sıra kaz etine de lezzet katacak misk otu, yağlı etler için oldukça uygun bir baharat çeşididir.

İçerisindeki bazı maddelerin böbreklere zararı dokunabileceğinden misk otu çay ya da baharat olarak çok fazla tüketilmemelidir. Misk otu tüketmeden önce doktorunuza danışınız.