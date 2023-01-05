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TRT yerleşkesine stüdyo yerine cami yapıyor

TRT, mescid bulunan genel müdürlük yerleşkesine cami yapılması için kolları sıvadı. Kendisine ait stüdyosu bulunmayan TRT’nin yerleşkesine cami yapılmasına tepki gelirken inşaatın "Beşli Çete"den Kalyon tarafından yapılması planlanıyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 09:45
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Stüdyosuz TRT cami yapıyor

TRT yerleşkesine stüdyo yerine cami yapıyor
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BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesine cami yapılması için harekete geçildi. Cami ile ilgili detaylar açıklanmazken, inşaatının Kalyon tarafından yapılacağı ileri sürüldü.

Sayıştay’ın raporuna göre, TRT stüdyo kirası olarak 2021 yılında 7 milyon 22 bin TL para ödedi. Öte yandan Genel Müdürlük yerleşkesi içerisinde mevcut mescit ve 400 metre mesafede cami yer aldığı belirlendi.

Kendisine ait stüdyosu bulunmayan TRT’nin yerleşkesine cami yapılmasına tepki gösteren Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “TRT’nin kendisine ait stüdyoları bulunmuyor. TRT stüdyolarını, yandaş şirketlerden kiralayarak milyonlarca para ödemektedir. Aynı zamanda dış alımlar, dizi ve belgesel yapımları yandaş firmalardan satın almaktadır. Sendika olarak TRT yönetimine kendi stüdyolarının yapılmasını talep ettik. Bu konuda proje oluşturuldu fakat bu hiçbir zaman hayata geçmedi.” dedi.

MESCİT OLMASINA RAĞMEN CAMİ YAPILIYOR
“Kamu hizmeti yayıncılığı ilkesinde olması gereken TRT, bu ilkeden uzak bir anlayış sergiliyor” diyen Damatoğlu şu ifadeleri kullandı: “TRT kendi ekipmanlarını, stüdyolarını oluşturmadığı için dışarıdan alıma zorlanıyor. Oysa TRT, nitelikli kamu yayıncılığı yapmak zorundadır. Tıpkı İngiltere’deki BBC gibi… TRT, kar etmek ve reyting amacı olmamalıdır. TRT halkın kanalı olmalıdır. TRT, bu tür yatırmaları yapmadığı gibi hemen 400 metre mesafede büyük bir cami ve yerleşke içerisinde mescit olmasına rağmen cami yapımına gidiyor. Biz buna tepki gösteriyoruz. TRT’nin doğru harcamalar yapması gerekiyor.”

Damatoğlu’nun talepleri şunlar:
- TRT gereksiz harcamalar ve ihtiyaçlara yönelmemeli.
- TRT kendisine ait stüdyolar kurmalı.
- TRT kamu hizmeti yayıncılığa dönmeli.

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Haci
5.01.2023 09:59
Ne güzel bir söz: " Camide ayakkabılarımı düşüneceğime, sokakta Allah'ı düşünürüm"  
 
M.fatih dogan
5.01.2023 09:58
İşin aslındakilise yapsalar daha iyi olur bu yönetim insanları islamdan nefret ettirdi ne oruç kaldı ne namaz ne cuma bunların islama yaptığı kötülügü kimse yapmadı  
 
İndire gandilere kılıfı iyi uyduruyorlar
5.01.2023 09:58
Hamdolsun kurumlarımız çok dindar  
 
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