Su altında kalan köyün yardımına Mehmetçik koştu. İyi ki varsınız aslan parçaları

Düzce'deki selde su altında kalan köyde yaşamın normale dönmesi için görev yapan Mehmetçik, zor günde gösterdiği dayanışmayla vatandaşın gönlüne dokundu.

KAYNAK: AA
Su altında kalan köyün yardımına Mehmetçik koştu. İyi ki varsınız aslan parçaları

Kentte geçen hafta sonu başlayan ve 3 gün süren sağanakta metrekareye 260 kilogram yağış düştü. Çay ve derelerin taşması sonucu meydana gelen selde sular altında kalan evler, iş yerleri, ahırlar ve diğer yapılar akıntının taşıdığı çamurla kaplandı.

Selden en fazla etkilenen ilçelerden Gölyaka'ya bağlı 300 haneli İçmeler köyünün neredeyse tamamı, Efteni Gölü'ne bağlanan Melen Çayı'nın taşması sonucu suyla doldu.

Düzce Valiliği koordinesinde ilgili kurumlara bağlı ekiplerinin müdahaleleriyle bölgeden tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Afetin izlerinin kısa sürede silinmesi için bölgeye sevk edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü (SYDV) ekiplerinin yanı sıra faaliyetlerde görev alan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı komandolar, ihtiyaç duyulan her alanda mağdur vatandaşların yardımına koştu.

Evlere dolan suyun tahliyesinden kanepelerin taşınmasına kadar her aşamada görev alan komandolar, çocuklarla da yakından ilgilendi. SYDV ekipleri de özellikle yaşlıların evlerinde temizlik yaptı.

"YANLIZ OLMADIĞIMIZI ANLIYORUZ"

Köyde sakinlerinden Ergün Sivil, yaşadıkları bu büyük felaketin aşılması için herkesin birlik içinde olduğunu söyledi.

Sivil, selin yaşandığı gün köye gece geç saatlerde gelebildiğinin anlatarak, "Hiçbir şeyi kurtaramadım, geç kaldım. Sağlık olsun, önemli olan can kaybının yaşanmaması. Mehmetçik sağ olsun hep yanımızdaydı. Su tahliyesinde, koltukların kaldırılmasında bütün ağır işlerde çok yardımcı oldular. Komutanlarımıza, askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle zamanda insan duygulanıyor. Yalnız olmadığımızı anlıyoruz, devletin başımızda olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Sivil, köylülere destek sunan askerlerin çocuklarla da yakından ilgilendiğini belirtti.

SYDV ekiplerinin köye gelerek kendilerine yardım ettiğini ifade eden 69 yaşındaki Rabia Eker de "Evimin içini temizlediler, tuvalet ve banyomu yıkadılar, camlarımı sildiler. Ne varsa her şeyi yaptılar. Ekipleri köyümüze gönderenden de bu işleri yapanlardan da Allah razı olsun. Çünkü ben hiçbirini yapamıyorum, çok sevindim." dedi.

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