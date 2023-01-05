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'Şaka' yapmak istediler 'silahla yaralama' suçuyla yargılanacaklar

Mersin'de iki arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Hatice Aslan'ı (20) motosikletten attıkları içi su dolu balonla gözünden yaralayan Ahmet Kökcü (27) ve Bilal Kırıcı'nın (27) yargılanmasına başlandı. Kökcü ve Kırıcı, savunmalarında balonu 'şaka' amaçlı attıklarını söyledi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:35
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Su balonuyla saldırdılar, 'şaka yaptık' dediler

'Şaka' yapmak istediler 'silahla yaralama' suçuyla yargılanacaklar
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Mersin Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda 18 Kasım'da meydana gelen olayda Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi Hatice Aslan, saat 21.00 sıralarında arkadaşları Serap Y. ve Medine B. ile dışarı çıktı.

Bu sırada motosikletle geçen Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı, kaldırımda yürüyen genç kızların üzerine içi su dolu balon attı. Balon Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etti. Yere yığılan Aslan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Korneası zarar gören Aslan, taburcu edildikten sonra polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, şüpheliler Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sanıklar Ahmet Kökcü ve Bilal Kırıcı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında Hatice Aslan'ı 'silahla kasten yaralama' suçundan 2'şer yıla kadar, Serap Y. ve Medine B.'ye karşı ise 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından toplam 3'er yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, bugün Mersin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

'ŞAKA' SAVUNMASI YAPTILAR

Duruşmada söz verilen sanıklar olayı, şaka amacıyla gerçekleştirdiklerini savundu. Sanıklar, sosyal medyada şaka videolarını izlediklerini, bunun üzerine söz konusu şakayı yapmaya karar verip bir alışveriş merkezinden satın aldıkları balonların içerisine su doldurup olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Olayda gözünden yaralanan Hatice Aslan ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tarafları dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Aslan'ın gözünde kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığının incelenmesi için adli tıp kurumundan rapor alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.(AA)

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