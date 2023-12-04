Su deposundan düşen işçi hayatını kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde 20 metrelik su deposundan düşen bir işçi hayatını kaybetti

KAYNAK: İHA
Su deposundan düşen işçi hayatını kaybetti

Edirne'de Tayfun Başlı isimli 45 yaşındaki bir işçi tamirat için çıktığı 20 metrelik su deposundan düşerek hayatını kaybetti. İpsala’ya bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’nde çalışan Tayfun Başlı, Paşaköy ile Kumdere köyleri arasında bulunan su deposunu kontrol etmek için su deposuna çıktı.

Kontrol sırasında dengesini kaybeden Başlı, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposundan aşağı düştü. Tayfun Başlı, kendisinden haber alamayınca su deposuna giden mesai arkadaşları tarafından yerde hareketsiz olarak yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tayfun Başlı’nın hayatını kaybettiği belirledi. Tayfun Başlı’nın cenazesi, jandarma ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

aw091208-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Okullarda aile kurmanın şartları ayet ve hadislerle anlatılacak Gündem
Okullarda aile kurmanın şartları ayet ve hadislerle anlatılacak
Bir esnaf depremi hissetti ama çayından da vazgeçmedi Yaşam
Bir esnaf depremi hissetti ama çayından da vazgeçmedi
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 4 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 4 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı. Suyun altından tarih fışkırdı Yaşam
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıktı. Suyun altından tarih fışkırdı
4 Türk şirketi en büyük 100 silah satıcısı şirket listesine girdi Ekonomi
4 Türk şirketi en büyük 100 silah satıcısı şirket listesine girdi
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı Dünya
Danimarka’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlatıldı
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi Magazin
Haluk Bilginer'in yeni dizisinden ilk fragman geldi