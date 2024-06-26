Su faturası elektriğe rakip oldu. Yüzde 800 zam yedi

Kaan Zengin’in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, “Suya yapılan zamları protesto ediyoruz. Suyun metreküpünün 5 yıllık sürede yüzde 800 oranında artması kabul edilebilir değil. Suya getirilen zammın geri çekilmesini, ayrıca 15 metreküpe kadar uygulanan İnsani Su Hakkı miktarı sınırının kaldırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da da su fiyatları tepkileri arka arkaya getiriyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün son açıkladığı rakamlar kapsamında; konutlarda suyun metreküp fiyatı 44.81 TL, iş yerlerinde ise 63 TL olduğu görüldü.

Su fiyatlarındaki artışa en çok Ankara’daki çiftiler tepki gösterdi. Üreticiler “4 yıl önce metreküpü 1 lira olan suyu, köylü bugün 55 liradan alıyor. ‘Köyden kente göçü engelleyeceğiz’ diyen Yavaş, yüksek su faturaları sebebiyle hayvancılıkla uğraşan köylülere, hayvanlarını sattırıyor” değerlendirmesinde bulundu. İzmir’de ise su faturalarına yüzde 15 zam yapıldı. Bu kapsamda, konutlara verilen suyun metreküp fiyatı 53 TL’yi aştı.

FAHİŞ ZAMMA FREN

2021-2023 aralığında elektrik üretim ve dağıtım şirketleriyle anlaşma yapan hükümet, maliyetin bir kısmını kendisi üstlendi. Elektriğin kwh fiyatı 0,916 liradan 2,25 liraya çıktı. Zam yüzde 210’u dayandı. Su fiyatları ise 3 yılda yüzde 400, 5 yılda ise yüzde 800 artış kaydetti.

DEVLETİN SÜBVANSE ETMESİ, FAHİŞ ZAMLARI ÖNLEDİ

Pandemide hükümetin elektrik ve doğalgaz faturalarını sübvanse etmesiyle tüketiciler bir miktarda olsa nefes aldı. Hükümet, 2021-2023 senelerinde elektrik üretim ve dağıtım şirketleri ile bir anlaşma yaptı.

Bu çerçevede elektrik ve doğalgaz faturalarına kısmi zamlar peş peşe geldi.

Elektrik fiyatı 2021’de vergiler dahil (TL/kWh) 0.916’dan, bugün 2.25’e çıktı. Böylelikle 3 senede elektrik fiyatları yüzde 210 yükseldi. Su fiyatlarına ise son 3 senede yüzde 400 zam yapıldı.