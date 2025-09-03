Su kesintisi alarmı: 12 Eylül’e kadar sürecek!

Kaynak: AA
İzmir’in merkez ilçelerinde planlı su kesintilerinin 12 Eylül’e kadar süreceği duyuruldu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde gece saat 23.00 ile sabah saat 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar uygulanacağı kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

