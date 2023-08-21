Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Aracıyla yoldan geçenler suyun metrelerce yükseldiğini görünce şaşkına döndü.

KAYNAK: İHA
Su metrelerce havaya fışkırdı. Sürücüler şaşkına döndü

İHA'nın haberine göre, Bodrum Torba - Gölköy yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ana isale hattı patladı.

Patlamanın ardından yüzeye çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. Yoldan geçen sürücüler, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, muhtemel bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Metrelerce havaya yükselen tazyikli suyun durdurulması ve sorunun giderilmesi için ekipler çalışma başlattı.

İSALE HATTI NE DEMEK

İsale hattı ifadesi, genellikle su kesintisi sonrasında merak edilen terimler arasında yer alıyor. Su isale hatları, su üretim kaynaklarında üretilen suyu kullanım mahalline aktaran büyük çaplı ve taşıyıcı özellikteki boru hatları anlamında kullanılmaktadır.

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