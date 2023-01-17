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Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi

Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden Kasım ayından bu yana kuraklık sebebiyle Kocaeli’ye su çekiliyor. Birçok dereden beslenen göl su fabrikalarının da kaynaklardan beslenmesi ve beklenen yağışların gelmemesiyle alarm vermeye başladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:25
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Su seviyesi 40 metre çekildi

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
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Sapanca Gölü’nde kritik eşiğin altına düşen su, kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan ve kuraklık sebebiyle Yuvacık Barajına su çekilen Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların gelmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor.

Gölde su seviyesi kritik eşik olan 30,99 seviyesine geriledi. Suyun yaklaşık 40 metre çekildiği bölgedeki görüntüler ise endişelendirdi.

''DAHA İLERİ GİDEBİLİR"

Eşme Mahallesi’nde yaşayan Erdoğan Kaplan, ''Sapanca Gölü’nün çekilmesinin sebebi kar yağmaması ve yağmur yağmaması bir de su fabrikalarının su çekmesi, barajlara su gitmesidir. 35-40 metre su çekilmiştir bu daha iyi hali böyle giderse daha ileri gidebilir. Su seviyesi de düştü. Tedbir alınması lazım. Geçmişte de olmuştu'' dedi.

“GEÇİM KAYNAĞI BALIKÇILIKTI"

Balıkların sazlık alana yumurta bıraktığını belirterek canlı yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Kaplan, ''Balıklar, ördekler gelip buraya yuva yapıyordu. Nasıl gelsinler hayvanlar buraya sazlar karada kaldı. Balık sayısı da azalıyor. Eskiden balıkçılık vardı burada şimdi kalmadı. Eskiden köyün geçim kaynağı balıkçılıktı” diye konuştu.  (AA)

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