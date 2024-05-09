Su testisi su yolunda kırılır atasözünün anlamı nedir?

Su testisi su yolunda kırılır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir riskin veya tehlikenin en çok, o risk ile en çok ilgilenen veya en çok o işi yapan kişileri etkileyebileceğini belirtmek amacıyla kullanılan bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

İnsanların genellikle kendi uzmanlık alanlarındaki riskleri daha iyi bileceklerini ve buna göre hareket edeceklerini bilirler. Ancak yine de bu tür risklerden tamamen kaçınmanın mümkün olmayacağını anlatmaya çalışır. Söz konusu atasözü, alınan tüm önlemlere rağmen risklerin tamamen ortadan kalkmayacağını vurgulamak amacını taşımaktadır.

SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben bu işin sonunda senin suçlu çıkacağını tahmin etmiştim, su testisi su yolunda kırılıyor işte."