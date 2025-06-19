Sualtı müzesinde tarih canlanıyor! Derinliklerinden yükselen efsaneler

Muğla’nın incisi Bodrum’un kalbinde, tarihi Bodrum Kalesi’nin surları arasında yer alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, dünya çapında sualtı arkeolojisinin en prestijli merkezlerinden biri olarak kabul edildi.

14 sergi salonunda, tarihin derinliklerinden gelen eserleri ziyaretçileriyle buluşturan müze, özellikle Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuyla bilim dünyasının ve tarih tutkunlarının ilgisini çekti.

Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıklarından çıkarılan nadide eserler, müzeyi adeta bir zaman kapsülüne dönüştürdü.

DOĞU AKDENİZ’İN KAYIP HİKÂYELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu koleksiyon, antik çağlarda Akdeniz ticaret yollarının can damarı olan amforaların çeşitliliğini ve estetiğini gözler önüne serdi.

Müzenin amfora koleksiyonu, özellikle MÖ 7. yüzyıldan MS 13. yüzyıla uzanan geniş bir zaman dilimini kapsadı. Koleksiyonda, Knidos, Rodos ve Kos gibi antik kentlerden getirilen amforalar, Akdeniz’in geçmişteki ticari ve kültürel zenginliğini yansıttı.

Müzede sergilenen Yassıada batığı, 7. yüzyılda Bizans dönemine ait bir gemiden kalanları içerdi.

Batıktan çıkarılan amphoralar ve günlük kullanım eşyaları, dönemin deniz ticareti hakkında önemli ipuçları sundu.

Serçe Limanı batığı ise 11. yüzyıl İslam dünyasına ait bir ticaret gemisinin kalıntılarını barındırdı. Bu batık, 1977 yılında keşfedildiğinde, sualtı arkeolojisi alanında çığır açan buluntular arasında yer aldı.

Müzenin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan “Cam Batığı Salonu”, Serçe Limanı batığından çıkarılan cam eserlerle ziyaretçileri büyüledi.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ÖVGÜ: “BİR ARKEOLOJİK HAZİNE”

Dünyaca ünlü sualtı arkeoloğu Prof. George F. Bass, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ni “sualtı arkeolojisinin kutsal mekânı” olarak tanımladı. Bass, müzenin özellikle Serçe Limanı batığına ev sahipliği yapmasının, dünya arkeolojisi için eşsiz bir katkı sunduğunu vurgulayarak, “Bu müze, sadece Türkiye’nin değil, tüm Akdeniz havzasının tarihini anlamak için bir anahtar” dedi.

Bass, müzenin koleksiyonunun bilimsel araştırmalar için paha biçilmez olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden arkeolog Dr. Damian Robinson, müzenin amfora koleksiyonunun, antik Akdeniz ticaret ağlarının karmaşıklığını anlamak için birincil bir kaynak olduğunu ifade etti. Robinson, “Bodrum’daki amforalar, antik dünyanın ekonomik ve kültürel dinamiklerini gözler önüne seriyor. Bu koleksiyon, Akdeniz’in geçmişteki birleştirici gücünü anlamamızı sağlıyor” dedi.

SON BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE KEŞİFLER

Son yıllarda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, uluslararası bilimsel projelerle adından söz ettirdi.

Müze bünyesinde yürütülen bir araştırma projesi, Yassıada batığından elde edilen amforaların kimyasal analizlerini tamamladı. Analizler, amforaların içerdiği zeytinyağı ve şarap gibi ürünlerin kökenini ortaya koyarak, antik çağlarda Akdeniz ticaret yollarının detaylarını aydınlattı.

Proje, Türk arkeologlar ve İtalya’daki Sapienza Üniversitesi’nden uzmanların iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Ayrıca, müzenin sezonu için planlanan yeni bir sergisi, Şeytan Deresi batığından çıkarılan bronz eserlere odaklanacak. Bu sergi, Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde, ziyaretçilere sualtı arkeolojisinin büyülü dünyasını daha yakından tanıma fırsatı sunacak.

BODRUM’UN TURİZM VE KÜLTÜR MERKEZİ

Bodrum Kalesi, sadece müze değil, aynı zamanda kentin simgesi olarak da öne çıktı.

15. yüzyılda St. John Şövalyeleri tarafından inşa edilen kale, Osmanlı döneminde de önemli bir savunma noktası olarak kullanıldı. Bugün ise kale, müze ile birlikte Bodrum’un en çok ziyaret edilen noktalarından biri.

2025 yılında başlatılan “gece müzeciliği” uygulamasıyla, kale ve müze akşam saatlerinde de ziyaretçilere açık hale geldi, böylece yaz akşamlarının serinliğinde tarihle buluşma fırsatı sunuldu.

ZİYARETÇİLERE ÇAĞRI: TARİHE DOKUNUN

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, tarih ve deniz tutkunları için vazgeçilmez bir durak. Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıklarının hikâyelerini keşfetmek, antik Akdeniz’in sırlarını çözmek isteyenler için müze, adeta bir zaman yolculuğu vadetti. Bodrum Kalesi’nin etkileyici manzarası eşliğinde, bu eşsiz koleksiyonu görmek için rotanızı Bodrum’a çevirin.