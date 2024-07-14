Suarez mucizeyi başardı

Kaynak: DHA
Suarez mucizeyi başardı

Kanada'yı penaltılarla mağlup eden Uruguay Copa America'yı 3. sırada bitirdi.

Copa Amerika üçüncülük karşılaşmasında Kanada ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Bank of America Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 8’inci dakikada Bentancur ve 22’nci dakikada Kone’nin golleriyle 1-1’lik skorla sona erdi.

Kanada 80’inci dakikada David’in golüyle 2-1 geçerken, 90+2’nci dakikada sahneye çıkan Luis Suarez, maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazanan takımı penaltı atışları belirledi. Uruguay’da Valvarde, Bentancur, Arrascaeta ve Suarez penaltı atışlarında hata yapmadı. Kanada’da ise David, Bombito ve Choiniere penaltı atışlarını gole çevirdi. Kone ve Davies’in atışlarından faydalanamaması sonrasında Uruguay rakibine 4-3 üstünlük kurarak, turnuvada üçüncü oldu.

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