Suat Özçağdaş'tan Sıla bebek davasında kararın açıklanmasının ardından iktidara flaş sözler

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davanın duruşmasında karar açıklandı. Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, karara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, göz göre göre iki yaşındaki bir bebeğini kaybetti ve dava görüle görüle iki çocuk, bir kadın suçlu bulundu. Suçlular suçlarını elbette çekecekler. Çocuk da olsalar kadın da olsalar çekecekler. Ama ortada bir sistem var. Fuhuş sektörüne sürüklenmiş bir kadın, uyuşturucu kullanan bir kadın ve anne var. Ondan bu anlamda yararlananlar var. Kendisi problemli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tedbir alamadığı çocuklar var ve o çocuklar başka bir çocuğun hayatına mal oldular. Bu ülkede maalesef bebeklerini, çocuklarını, gençlerini koruyamadığımız bir sistem var. İşin hukuk boyutu da çok sorunlu. Sadece yakalayabildiklerimizi cezalandıramayız. Ben buradan Aile Bakanına soruyorum; bu iki çocuk daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir işleme tabii tutulacaktı ve tutulmadı mı? Ben buradan Bakan'a soruyorum; Sıla bebeği neden daha önce farkedemediniz? Uyuşturucudan cezaevinde yatmış olan bir kadını neden yeniden iki çocuğu ile birlikte bıraktınız? Bu kadın sürekli annesi, babası, kardeşleriyle sorun yaşamış. 18 kere gidip beş çocuğu alamıyorsunuz ve yanarak ölüyorlar. Yenidoğan bebekleri hastanede koruyamıyorsunuz. Sıla bebeği koruyamıyorsunuz, Narin'i koruyamıyorsunuz. Ben Bakan'a soruyorum, kendisi Belçika'da da parlamenterlik hizmeti verdi, Belçika'da herhangi bir bakan kendi bakanlık döneminde Narin diye bir çocuk, Sıla diye bir bebek ölmüş olsaydı, beş çocuk yanarak ölmüş olsaydı, yenidoğan bebekler öldürülmüş olsaydı bir dakika koltuğunda kalır mıydı? Utanmadan 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ediyorsunuz.

"BU ÜLKEDEKİ HİÇBİR ÖLÜMDEN SORUMLU DEĞİLLER"

Bu bebek 2 Eylül'de hastaneye gelmişti. Görmediniz... İstifa etmenizi geçtim bu davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sadece iki genç avukat gönderdi. Nerede yetkililer, nerede Adalet Bakanlığı? Bu ülkedeki hiçbir ölümden sorumlu değiller ama sorarsanız Dünya'nın en başarılı hükümeti. Bu ülkenin çocuklarını, bebeklerini, kadınlarını hiçkimseyi koruyamıyorsunuz. Berbat bir iktidarsınız. İstifanızı istemek bile benim için zul, bu ülke sizi hak etmiyor. Sıla bebek neden ölmüş bakın... Bu dava bitmemiştir, bu doğru sonuçlanmamıştır. Anne suçludur cezasın almıştır, iki küçük çocuk cezalarını alacaklar ama bu dava bitmemiştir."