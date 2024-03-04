Şubatta fiyatı en çok artan ve en çok düşenler belli oldu

Bugün yurtiçinde enflasyon rakamları takip edildi. Yükselen enflasyon hayat pahalılığını da beraberinde getiriyor. Vatandaşın hayat pahalılığı karşısında alım gücü her geçen daha da düşüyor.

Enflasyondaki yükseliş ivmesi şubat ayında da devam etti. Uzmanlar enflasyonun özellikle mayıs ayında pik yapacağını öngörüyor.

Gıdadan ulaşıma, ulaşımdan hizmet bedellerine kadar her ürün grubundan yüksek fiyatlar görülüyor. Kategori bazında incelendiğinde en çok düşen hava yolu olurken, en fazla artan orta öğretim oldu.

Diğer kalem gruplarının önceki aya göre değişimleri ise şu şekilde:

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya oranla değişimleri şu şekilde sıralandı:

Orta öğretim

21,78

Tereyağı

16,99

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç)

16,14

Kuzu eti

14,81

Peynir

11,57

Taze süt

10,99

Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler

10,57

Taze meyveler

10,32

Un ve diğer tahıllar

9,5

Makarna çeşitleri

9,1

Şubatta fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünlerin bir önceki aya göre değişim oranları ise şu şekilde sıralandı:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri

1,75

Katı yakıtlar

1,29

Şeker

0,81

Kadın giyim

-0,65

Erkek giyim

-0,7

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri

-0,7

Halı ve diğer yer döşemeleri

-1,64

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı

-6,25

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler

-6,64

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

-14,80