Suç makinesi şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Suç makinesi şahıs yakalandı

Eskişehir’de 4 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanması ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, ‘Dolandırıcılık’, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ‘Güveni Kötüye Kullanma’, ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ‘ suçlarından aranma kaydı ve hakkında 6 bin 600 lira kesinleşmiş para cezası bulunan İ.A. isimli şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

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