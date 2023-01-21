Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı. Suda doğum yapmıştı

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.

SUDA DOĞUM YAPTI

Çift, bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.

“YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” sözleriyle dile getirdi.

Tuğutlu, suda doğum yaptığı anı Instagram’dan paylaştı.

Leyla Lydia Tuğutlu duygularını şu sözlerle anlattı:

“18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi.. 2023’ün bize hediyesi… Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için… Sonra eşime desteklerinden dolayı… Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı. Suda doğumu bana ilaçsız sıkıntısız müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran ve bize verdiği güvenle doktor Yusuf Olgaç’a, güzel enerjisiyle beni hep rahatlatan, yönlendiren ve hastanedeki her dakikamızda bana iyi gelen Hayriye Erdoğu’ya çok teşekkür ederim”