21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı. Suda doğum yapmıştı

Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı. Suda doğum yapmıştı

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, dün doğum yapmıştı. Suda doğum yapan Tuğutlu, o anları sosyal medya hesaplarından yayınlayıp, duygularını paylaştı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 08:44
Takip Et

Suda doğum yapmıştı! Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını yayınladı

Leyla Lydia Tuğutlu doğum anını paylaştı. Suda doğum yapmıştı
+
Aa
-

Geçtiğimiz yıl Almanya’da Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu. 

SUDA DOĞUM YAPTI

Çift, bebeklerini 18 Ocak Çarşamba günü kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan Leyla Lydia Tuğutlu son zamanlarda daha sık tercih edilen ‘suda doğum’ yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi.

“YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Leyla Lydia Tuğutlu annelik heyecanını “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor” sözleriyle dile getirdi.

Tuğutlu, suda doğum yaptığı anı Instagram’dan paylaştı.

Leyla Lydia Tuğutlu duygularını şu sözlerle anlattı:

“18 Ocak oğlumuz Evren Deniz dünyaya geldi.. 2023’ün bize hediyesi… Önce oğluma teşekkür etmeliyim bana rahat bir hamilelik yaşattığı için… Sonra eşime desteklerinden dolayı… Anne adayları için paylaşmak istediğim birkaç cümle var. En başından beri istediğim normal doğumdu ama bu süreçte bir o kadar da yanlış bilgi duyuyoruz. Mental olarak bu süreçte bana en iyi gelenler hypnobirthing terimi ile tanışmak ve yaptığım hamile yogasıydı. Bütün kadınların aslında doğasında olan vücuduna ve bebeğine tam olarak güvenme halini kendine hatırlatmak. Bir başka konu bu süreçte bana en iyi gelecek doğum şeklini ve doktoru bulabilmekti. Tanıştığımız günden itibaren doğru kişilerle doğumda olacağımı bilmek beni çok rahatlattı. Suda doğumu bana ilaçsız sıkıntısız müdahalesiz en doğal şekilde yaptıran ve bize verdiği güvenle doktor Yusuf Olgaç’a, güzel enerjisiyle beni hep rahatlatan, yönlendiren ve hastanedeki her dakikamızda bana iyi gelen Hayriye Erdoğu’ya çok teşekkür ederim”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
2
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
3
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
4
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
5
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Yarıyıl tatili bugün başlıyor. Tatil uzayacak mı Bakan açıkladı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
6
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿EYT'de önemli detay. Diğerlerine göre daha geç mi emekli olacaklar?
7
﻿EYT'de önemli detay. Diğerlerine göre daha geç mi emekli olacaklar?
﻿EYT'de önemli detay. Diğerlerine göre daha geç mi emekli olacaklar?
﻿İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Atlas Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Esenyurt Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.