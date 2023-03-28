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Ağrıları kesiyor stresi bitiriyor. Suda yüzen taş şifa deposu çıktı

Suyun üzerinde yüzün ve batmayan kehribar taşı ağrı giderip guatr oluşumunu engelliyor. Binlerce yıl boyunca ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle ortaya çıkan kehribar taşının migren ve diş ağrılarını da azalttığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 13:36
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Suda yüzen taş şifa deposu çıktı

Ağrıları kesiyor stresi bitiriyor. Suda yüzen taş şifa deposu çıktı
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Editör: Eray EROLLU 

Farklı renklere sahip olan kehribar taşı fosilleşmiş ağaç reçinesidir. Taşın reçineden oluştuğu için suda yüzüp batmadığı belirtildi. Kehribar taşı Baltık Deniz’inden çıkarılan özel taşlar arasındadır. Göz alıcı parlaklığı nedeniyle bu taş pek çok kişinin beğenisini kazanıyor.

Mavi kehribar bileklik ağrı kesici özellikleriyle biliniyor. Aileler, farklı nedenlerden dolayı bebeklerde ortaya çıkan huzursuzluk ve ağlama problemleri için mavi kehribar taşından yararlanabiliyor.

Migren ve diş ağrıları için en iyi doğal taşlar arasındadır. Ayrıca bağırsak hareketlerinin de düzenlenmesine yardımcı oluyor. Her yaştan kişi kehribar taşı kullanabilir. Mavi kehribar taşının özellikleri şu şekildedir.

Migren ağrılarını azaltır.

Diş ağrılarını engeller.

Bağırsakları hareketlendirir.

BİLEKLİĞİN FAYDALADI

Ağrı giderir,

Guatr oluşumunu engeller,

Solunum problemlerini düzenler,

Migren ve diş ağrılarını azaltır,

Stresin azaltır,

Bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

KOLYENİN FAYDALARI

Kehribar taşı kolye faydalarından bir tanesi de solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesidir. Ayrıca migren ve kronik baş ağrıları için bu taştan yararlanabilirsiniz. Kehribar taşı cilt ile temas ettikten sonra depresyonun azalmasını sağlar.

Kehribar kolyeler üzerinizden negatif enerjiyi atmanıza yardımcı olur. Kehribar kolyeler vücutla temas ettiği andan itibaren ısı yaymaya başlayacaktır.

 

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