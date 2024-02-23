Sudan koleradan kırılıyor. Vaka sayısı 10 bini geçti

Sudan Sağlık Bakanı Muhammed İbrahim, ülkedeki kolera vakalarında artış kaydedildiğine işaret etti.

12 eyalette kolera vakalarının tespit edildiğini belirten İbrahim, vaka sayısının 10 bin 800'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Çatışmanın ilk günlerinde salgının bazı bölgelerde görüldüğünü anlatan İbrahim, her geçen gün yayıldığını kaydetti.

İbrahim, Kasım ve Aralık 2023'te koleraya karşı aşılama kampanyası başlatıldığını ancak çatışmaların neden olduğu güvenlik sorunları yüzünden salgının önlenemediğini belirterek "Önümüzdeki sonbahara kadar yeni vakalar görmemeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hastanelerin yüzde 70 ila 80'i tam olarak faaliyet gösteremiyor.

Dünya Sağlık Örgütünden Eylül 2023'te yapılan açıklamada, ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten itibaren çatışmaların sürdüğü ülkenin doğusunda kolera ve dang humması vakalarının rapor edildiği bildirilmişti.