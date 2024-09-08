Sudan'da 17 aylık savaşın acı bilançosu: Ölü sayısı 20 bini aştı

Ghebreyesus, Sudan'da yaşanan krizlere dikkat çekmek amacıyla yaptığı ziyaret sırasında Port Sudan'da düzenlediği basın toplantısında, savaşın yıkıcı etkilerini ve ülkenin içinde bulunduğu derin insani krizi gözler önüne serdi.

SUDAN'DAKİ MÜLTECİ KRİZİ BÜYÜYOR

Ghebreyesus, Sudan’daki savaşın milyonlarca insanı yerinden ettiğini belirterek, ülke içinde 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve 2 milyon kişinin ise komşu ülkelere sığındığını ifade etti. Sudanlıların üst üste gelen krizlerle boğuştuğunu belirten DSÖ Genel Direktörü, ülkede şu anda dünyanın en büyük yerinden edilme dalgalarından birinin yaşandığını vurguladı.

25 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KITLIK TEHDİDİ ALTINDA

Savaşın yanı sıra doğal afetler ve salgın hastalıkların da ülkeyi tehdit ettiğini ifade eden Ghebreyesus, Sudan nüfusunun yarısından fazlası, yani 25 milyondan fazla insanın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ghebreyesus, yaklaşık 14 milyon kişinin ise acil insani yardıma muhtaç olduğunu ve bu durumun her geçen gün kötüleştiğini söyledi.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINDA

Ghebreyesus, sağlık altyapısının savaş nedeniyle büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkat çekti. Ülke genelinde sağlık hizmetlerinin yüzde 70'inin devre dışı kaldığını belirten DSÖ Genel Direktörü, sağlık hizmetlerine erişimin son derece kısıtlı hale geldiğini ve bu durumun halkın sağlığı için büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

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ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Sudan'daki insani ve sağlık krizine dikkat çekmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulundu. Sudan'daki sağlık hizmetlerinin korunması, yardım dağıtımının sürdürülebilirliği ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, dünya genelindeki ülkelerin bu krize karşı daha fazla kaynak seferber etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sudan'da savaşın, doğal afetlerin ve salgınların birleşerek halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği bu dönemde, uluslararası toplumun Sudan'a yardımı her zamankinden daha kritik hale geldi.