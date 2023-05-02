Sudan’da 330 binden fazla kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’da 334 bin 53 kişinin iç çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini açıkladı.

Sudan’da 330 binden fazla kişi yerinden edildi

Sudan’daki iç çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmeye devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayınlanan raporda, ülkede çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana 334 bin 53 kişinin yani 66 bin 811 ailenin yerinden edildiği bildirildi. Ülkenin 18 eyaletinin 14’ünde insanların yaşadıkları yerleri terk ettiği belirtilen raporda, şuana kadar 64 binden fazla kişinin ise komşu ülkelere göç ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sudan’daki çatışmalarda yapılan son açıklamada can kaybı 528'e, yaralı sayısı ise 4 bin 599'a ulaştı. (İHA)

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