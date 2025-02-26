Sudan'da askeri uçak eve çakıldı: 46 can kaybı var

Düzenleme: Kaynak: AA

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri uçağın bir eve düşmesi sonucu asker ve sivillerden 46 kişinin hayatını kaybetti.

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde dün askeri uçağın bir eve düşmesi sonucu asker ve sivillerden 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum eyaleti hükümeti, dün Umdurman'da bir eve Antonov tipi askeri uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, kazada asker ve sivillerden 46 kişinin öldüğü belirtildi.

ucak1.jpgAralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralıların en-Nev Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçak kazasından etkilenen evlerin enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Sudan ordusu, dün, Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirmişti.

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