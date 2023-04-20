Sudan’da can kaybı 300’e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ile paramiliter kuvvetler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yaklaştığını aktardı.

Sudan’da can kaybı 300’e yükseldi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'daki çatışmalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Sudan’daki durumun daha endişe verici ve içler acısı hale geldiğini belirten Ghebreyesus, "(Sudan'daki çatışmalarda) Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik, gıda, su ve personele güvenli erişimde yaşanan sorunlar ve tıbbi malzemelerin azaldığını belirten Ghebreyesus, bu durumun, acil bakıma ihtiyaç duyan binlerce yaralının olduğu zamanda sağlık kuruluşlarının çalışmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Sudan'daki taraflara yönelik "çatışmalara insani ara verme" çağrısını yinelerken, barışın tek çözüm olduğuna değindi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

(AA)

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