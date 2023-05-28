Sudan'da çatışmalar bitmiyor: Vali sivil halka silahlanma çağrısı yaptı

Sudan'ın Darfur valisi sivil halka yaptığı çağrıda 'silahlanın' dedi.

Sudan'da çatışmalar bitmiyor: Vali sivil halka silahlanma çağrısı yaptı

Darfur valisi, Batı Sudan’da yaşayan sivilleri silahlanmaya çağırdı. Artık orduya yakın olan eski isyancı lider Minni Minnawi attığı mesajda ''Darfur halkını genci ve yaşlısı, kadını ve erkeği mülklerini savunmak için silaha sarılmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinin belirttiğine göre, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana, General Abdel Fattah al-Burhane'nin ordusu ve General Mohamed Hamdane Daglo'nun paramiliter güçleri bölgede her tür silahla savaşıyorlar.

BM raporlarına göre 45 milyon insanın yaşadığı Sudan’da ordu ve paramiliter güçlerin dışında kalan halkın yüzde 6,6’sı silahlanabilmiş durumda.

Ayrıca, BM'ye göre dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Sudan'da nüfusun yarısından fazlasının hayatta kalabilmesi için insani yardıma ihtiyacı var.

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