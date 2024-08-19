Sudan’da Kolera: 78 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Pazar günü salgın halinde görülen Kolera’ya karşın bir açıklamada bulundu. Son haftalarda onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan hastalığın salgın boyutunda olduğu dile getirildi.

Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohamed Ibrahim tarafından yapılan açıklamada hastalıktan dolayı 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve doğrulanmış olarak 354 vaka olduğunu kaydederken bu sayıların hangi zaman aralığında olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

DSÖ ise salgın hakkında yaptığı açıklamada bu sene içerisinde 28 Temmuz tarihinden bu yana 78 ölümün kaydedildiğini ve yılbaşından bu yana 2 bin 400 kişinin de koleraya yakalandığını açıkladı.