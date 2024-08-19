Sudan’da Kolera: 78 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sudan’da Kolera: 78 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da Kolera salgını sebebi ile 28 Temmuz tarihinden bu yana 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri Pazar günü salgın halinde görülen Kolera’ya karşın bir açıklamada bulundu. Son haftalarda onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan hastalığın salgın boyutunda olduğu dile getirildi.

Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohamed Ibrahim tarafından yapılan açıklamada hastalıktan dolayı 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve doğrulanmış olarak 354 vaka olduğunu kaydederken bu sayıların hangi zaman aralığında olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

DSÖ ise salgın hakkında yaptığı açıklamada bu sene içerisinde 28 Temmuz tarihinden bu yana 78 ölümün kaydedildiğini ve yılbaşından bu yana 2 bin 400 kişinin de koleraya yakalandığını açıkladı.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Son Haberler
Siyah Kuğu Teorisi Nedir? Neden Önemli? Ekonomi
Siyah Kuğu Teorisi Nedir? Neden Önemli?
19 yaşındaki genç uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı Gündem
19 yaşındaki genç uyuşturucu bağımlısı babasını bıçakladı
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu Gündem
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti Yerel Haberler
TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti
Emniyetin otoparkında polislerin arabalarına zarar veren adam ayağından vuruldu Yaşam
Emniyetin otoparkında polislerin arabalarına zarar veren adam ayağından vuruldu
Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklattı! Hobi olarak başladı şimdi satıyor Gündem
Arı zehrinin fiyatı dudak uçuklattı! Hobi olarak başladı şimdi satıyor