Sudan’da koleradan ölenlerin sayısı 433’e yükseldi

Kaynak: AA / İHA
Sudan’da koleradan ölenlerin sayısı 433’e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçtiğimiz ay 433 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

İç savaşın yaşandığı Sudan'da kolera salgınıyla mücadele devam ediyor. Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede geçtiğimiz ay 433 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelinde vaka sayısının 14 bine yükseldiği bildirilen açıklamada, enfeksiyonlarda artış devam ederken etkilenen eyaletlerde kolera ile mücadele için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello, geçtiğimiz yıldan bu yanda 150 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede koleradan etkilenenlere tedavi uygulanmasının oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Sudan'da mahsule ulaşamayan halkın kıtlık korkusu yaşarken 9 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohammed Ibrahim 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

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