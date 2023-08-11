Sudan'da sıcak çatışma. 26 HDK üyesi etkisiz hale getirildi

Çatışmaların sürdüğü Sudan'da, ordunun 26 HDK üyesini etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Sudan'da sıcak çatışma. 26 HDK üyesi etkisiz hale getirildi

Sudan ordusu, nisan ortasından bu yana çatıştığı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 26 kişiyi ülkenin güneyindeki Ubeyd kentinde etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Ubeyd kentindeki El-Heccane 5. Piyade Tümeni'ne bağlı özel kuvvetlerin, Ubeyd ve Bara kentleri arasındaki Faracallah bölgesinde HDK’ye yönelik düzenlediği operasyonda, 26 HDK mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Ordu saflarında kayıp olmadığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 HDK aracının imha edildiği, çok sayıda HDK mensubunun da yaralandığı kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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