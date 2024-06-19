Sudan’da son 40 yılın en ölümcül kıtlığı yaşanıyor

ABD'li yetkililer, Sudan'da son 40 uılda dünyanın gördüğü en ölümcül kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısını yaparken insani yardım teslimatları savaşan ordular tarafından engelleniyor.

İHTİYACIN YÜZDE 16’SI ALINDI

Sudan’da insan eliyle yaratılan kıtlık, birçok kişiyi etkilemeye devam ediyor. Sudan, insanlığın en büyük krizlerinden birini yaşarken Birleşmiş Milletler’in Sudan için yaptığı insani yardım çağrısı ihtiyacı duyulan fonların yalnızca yüzde 16'sını alabildi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, "Dünyanın gözler önünde yaşanan bu felakete karşı uyanması gerekiyor" açıklamasında bulundu. BM tahminlerine göre, Etiyopya’da meydana gelen kıtlık, 1983-1985 yılları arasında bir milyon insanın ölümüne neden olmuşken Thomas-Greenfield, Sudan'daki kıtlığın bundan daha ölümcül boyutlarda olabileceğini vurguladı.

2.5 MİLYON İNSAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Büyükelçi, "En çok etkilenen bölgeler olan Darfur ve Kordofan'da 2,5 milyondan fazla insanın, yani nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin, Eylül ayı sonuna kadar öleceği tahminleriyle karşı karşıyayız. Bu, dünya üzerindeki en büyük insani krizdir ve daha da kötüye gitme tehdidi taşıyor" açıklamasında bulundu.