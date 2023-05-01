Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki Türk vatandaşlarının ülkeye güvenli bir şekilde geri dönüşü için başlatılan tahliye operasyonlarının tamamlandığını duyurdu.

Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı

15 Nisan 2023'ten beri Sudan'da Ordu ile Hızlı Destek Güçleri arasında devam eden çatışmaların sivil can kayıplarına yol açması endişe verici bir durum yaratmıştı. Bakanlık, uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların sürmesi nedeniyle Sudan'daki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ülkemize geri dönmeleri için çalışmalar yürüttü.

Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililer, Sudanlı muhataplarıyla temas halinde kalarak krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaya çalıştılar.

Türkiye, Sudan'da kardeş kanının daha fazla dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmeye devam ediyor.

'TAHLİYE OPERASYONLARIMIZA KATKI SAĞLAYAN ÜLKELERE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ'

Yapılan açıklamanın devamında, tahliye operasyonuna destek veren ülkelere teşekkür edilerek, "Tahliye operasyonlarımızda, karayolu, denizyolu ve havayolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır. Gelinen aşamada, 1700’ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Sudan’da kalan vatandaşlarımızdan alınabilecek tahliye talepleri ayrıca değerlendirilecektir. Sudan’da Sağlık Bakanlığımızca ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmalarımız sürmektedir. Başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, tahliye operasyonlarımıza katkı sağlayan tüm ülkelere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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