Suikast sonrası Trump modası

Philadelphia'dkai seçim mitinginde ABD'nin cumhuriyetçi adayı ve eski başbakan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden günler sonra, destekçileri kulaklarına bandaj takarak dayanışmalarını gösteriyorlar.

Cumartesi günü Trump'ın mitinginde ateş açan silahlı bir kişi ABD eski başkanını sağ kulağından yaralamış ve 50 yaşındaki Corey Comperatore'yi öldürmüştü. Kurşunların hedefi olan 57 yaşındaki David Dutch ve 74 yaşındaki James Copenhaver ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Trump'ın eski doktoru Teksaslı Temsilci Ronny Jackson, Trump'ın yarasını bizzat muayene ettiğini söyledi ve New York Times'a yaptığı açıklamada, “Kurşun, doğası gereği deli gibi kanayan bir bölgede, kulağının üst kısmından birazcık almış” dedi.

Trump, Pazartesi günü Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'deki izleyicileri şaşırtarak vurulma olayından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı ve kulağının etrafına beyaz renkli gazlı bir bez sararak destekçilerini selamladı.

Kurultayın ikinci gecesinde delegeler ve katılımcılar Trump'la dayanışmalarını göstermek için sağ kulaklarına katlanmış kağıtlardan bant parçalarına kadar derme çatma “bandajlar” takarken fotoğraflandılar.

Arizona delegesi Joe Neglia, kongrenin ikinci gecesinde kulak bandajı takarken fotoğraflanan ilk kişilerden biriydi. Neglia CBS News'e yaptığı açıklamada sağ kulağına takmak için “buraya gelirken otobüste” bir zarfı katlayarak bandaj görünümü verdiğini söyledi ve “Bu en yeni moda akımı. Bunu başlatıyorum. Çok yakında dünyadaki herkes bunları takacak" diye konuştu.

Modaya uyanlar sadece delegeler olmadı. Muhafazakar radyo sunucuları Steve Johnson ve Kenny Webster, X'te bandaj taktıkları bir fotoğraf paylaştılar.

Sam Amca taklitleri ve Trump mitinglerindeki performanslarıyla viral olan Duane Schwingel de bu en yeni moda trendine katılanlardan biri oldu.