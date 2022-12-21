Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yargılama, "terör" dosyalarının görüldüğü ihtisas mahkemesinde yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fetullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ancak mahkeme, cinayetin "FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiği" gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi ve dava dosyasının terör davalarının görüldüğü ihtisas mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Başsavcılık karara itiraz ederek yargılamanın genel mahkemede görülmesini talep etti.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

İtiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosya Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İncelemesini tamamlayan mahkeme, görevsizlik kararının yerinde olduğuna hükmetti ve savcılığın itirazını reddetti. Bu kararın ardından Hablemitoğlu suikastı davası, ihtisas mahkemesinde görülecek.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ DETAYI

Mahkemenin gerekçesinde suikastın, "FETÖ'nün azmettirmesi sonucunda gerçekleştiği, sanık Mustafa Levent Göktaş ve ekibinin örgütlenmesinin ise FETÖ adına hareket ettiği" savunuldu.

Suikastın "FETÖ'nün amaçları doğrultusunda cebir ve şiddet kullanılarak baskı, korku, yıldırma ve sindirme yöntemleriyle işlendiği" belirtilen kararda, sanıkların bu doğrultuda hareket ettikleri ve suçun "terör suçu" olduğu yazıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İddianamenin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'in silahlı terör örgütü FETÖ'nün kurucusu ve lideri olduğu, iki numaralı sanık Mustafa Özcan'ın örgütün sözde Türkiye imamı olarak haklarında ayrıca FETÖ çatı davasında sanık sıfatı bulunduğunun bilgisine yer verilmesi karşısında, bu sanıkların FETÖ'nün nihai amacını bilmemelerinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Diğer sanıkların hukuki durumlarının da 'suça iştirak ve bağlılık kuralları' gereğince birlikte değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle fiilin hukuki nitelendirilmesinde mahkemenin iddia ile bağlı olmadığı gözetilmiştir. Bu yönüyle Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararında, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından savcılıkça yapılan itirazın reddine karar verilmiştir."