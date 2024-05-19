Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı’nın sağlık durumu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Suikasta uğrayan Slovakya Başbakanı’nın sağlık durumu açıklandı
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, başbakan Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesi'nde bir açıklamada bulundu.

“HAYATİ TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI”
Fico'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalinak, "Sabah gerçekleştirilen doktor kontrolüne göre, hastanın şu anda hayati tehlikesinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Ancak, durumu hala ciddi ve tam iyileşme için uzun bir süre ve dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin yolunda olacağına olan inancımız tam" dedi.

Kalinak, Fico'nun yakın bir zamanda başka bir hastaneye nakledilmesinin planlanmadığını ve mevcut koşullarda bunun mümkün olmadığını belirtti. Sağlık durumuyla ilgili hastanenin ilerleyen günlerde düzenli olarak bilgi paylaşacağını da ekledi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Fico'ya yönelik suikast girişimi, başkent Bratislava'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında gerçekleşmişti. Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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