Suikastların gölgesinde seçim

Son dönemde üç siyasetçinin suikast sonucu hayatını kaybettiği Ekvador'da seçim süreci başladı.

Suikastların gölgesinde seçim

Güney Amerika ülkesi Ekvador, son dönemde siyasetçilere yönelik artan saldırılarla gündeme gelirken, halk bugün sandık başına gidiyor. Ülkede son haftalarda üç siyasetçi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ülkede son zamanlarda siyasetçilere yönelik artan silahlı saldırılar ve cinayetler gölgesinde Ekvador halkı, devlet başkanını seçmek için sandık başına götürüyor. Halkın bugün ülkenin içinde bulunduğu şiddet sarmalından ve ekonomik zorluklardan kurtulmasını ümit ettikleri yeni liderlerini seçmesi bekleniyor.

Ülkedeki suç oranlarındaki yükseliş, ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor. Adaylar, işsizliği azaltma, beyin göçünü durdurma ve ekonomiyi düzeltme vaatlerinde bulunurken, mevcut hükümet suç artışını uyuşturucu çetelerine bağlıyor.

100 BİN POLİS VE ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Seçimlere katılımın 18 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar için zorunlu olduğu Ekvador'da, 13 milyon kayıtlı seçmen var. Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra ulusal meclisin 137 üyesini de belirleyecek. Ülkede seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 100 bin polis ve askeri görevlendirdi.

Bir adayın ilk turda kazanabilmesi için oyların yüzde 50'sini veya en yakın rakibinden en az 10 puan fazla alması gerekiyor. Eğer hiçbir aday bu eşiği geçemezse, seçimin ikinci turu 15 Ekim'de gerçekleşecek.

BAŞKAN ADAYLARINA SUİKAST GİRİŞİMLERİ

Euronews'un haberine göre; başkan adayları, tehlikeli bir ortamda kampanya yürütüyorlar. Eski bir araştırmacı gazeteci ve milletvekili olan Fernando Villavicencio, yolsuzlukla mücadele etmesiyle biliniyordu ve 9 Ağustos'ta düzenlediği bir etkinlikten sonra silahlı suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Kolombiyalı altı zanlı suikastla ilgili olarak tutuklanırken, polis zanlıların suç çetesiyle ilişkili olduğunu bildirdi.

Diğer başkan adayları da kendilerine yönelik saldırıları bildirdi, ancak polis bu şiddetin genellikle adaylara yönelik olmadığını öne sürdü. Revolucion Ciudadana Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dün ise başkan adaylarından Otto Sonnenholzner'in bulunduğu restoranın önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, hadisenin adayla bağlantılı olmadığını açıklarken, Sonnenholzner olayı doğruladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla olayı kınayan Sonnenholzner, "Çaresizlik incitiyor. Böyle devam edemeyiz. Yarın rotayı değiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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