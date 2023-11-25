Şükran Ovalı kızının 2 yıldır istediği şeyi yaptı. Duygulandıran paylaşım

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı. Aile, kızının isteği üzerine evlendiği yer olan Roma'ya gitti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şükran Ovalı kızının 2 yıldır istediği şeyi yaptı. Duygulandıran paylaşım

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'yla Roma'ya gitti.

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Ailesiyle evlendiği Roma'ya giden Ovalı, duygularını sosyal medyada dile getirdi: "Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım."

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Ovalı şöyle devam etti: "Birey yetiştirmenin bilincinde olan, koşulsuz sevmeye hazır tüm anne olmak isteyenlere, dua ettim. Geceleri dua edip yatan, annelik özlemi çeken her anne adayı için ve bebek bekleyen anneler için sağlıkla gelmesini diledim ve canım eşim, yol arkadaşım her şeyim sana iyi ki evet dedim sevgilim. Tüm yaşadığımz zorlukların sonucu kendi ailemin olmasıydı. Allah'ın bu hediyesi için, değermiş geriye dönüp baktığımda!"

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