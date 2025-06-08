Sulama havuzunda facia: 17 yaşındaki tarım işçisi boğuldu!

Kaynak: İHA
Sulama havuzunda facia: 17 yaşındaki tarım işçisi boğuldu!

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen 17 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ay, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 7 Mayıs 2025 Cumartesi günü Uluborlu’ya bağlı Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinden ailesiyle tarım işçisi olarak Isparta’ya gelen 17 yaşındaki Ahmet Ay, seralarda kullanılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Ahmet Ay kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ahmet Ay’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Harran ilçesine götürülüp defnedildi. Soruşturma sürüyor.

Sulama havuzunda facia: 17 yaşındaki tarım işçisi boğuldu!

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