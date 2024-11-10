Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşları ile DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynayan Muhammed Hummeydi (8) dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis Amirliği ekipleri su altında, itfaiye ve AFAD ekipleri ise kanal çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu dalgıç polisler tarafından küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kanal kenarına çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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