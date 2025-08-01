Sulama kanalında ecel terleri döktü! Gece kurtarma seferberliği

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sulama kanalında ecel terleri döktü! Gece kurtarma seferberliği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, bir parkın yanında yürüyen 12 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü. 3 metre yüksekliğinden yere düşen çocuk nefes kesen kurtarma operasyon ile kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gözbaşı Parkı yakınındaki sulama kanalında meydana geldi. M.Ç.Ö., yaklaşık 3 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.Ç.Ö., ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeye konularak merdiven ile çıkarıldı. İlk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama kanalında ecel terleri döktü! Gece kurtarma seferberliği

Sulama kanalında ecel terleri döktü! Gece kurtarma seferberliği

Sulama kanalında ecel terleri döktü! Gece kurtarma seferberliği

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