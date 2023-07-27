Sulama kanalında kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada akıntıya kapılıp kaybolan İshak Ataş'ın (3), dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu.

KAYNAK: DHA
Sulama kanalında kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu

Köse Mahallesi'nde oturan çiftçi İbrahim Ataş (45), yüksek ateş ve ishal şikayeti olan çocuklarını Çamlıdere Mahallesi'ndeki sağlık ocağına götürmek için yola çıktı. İbrahim Ataş'ın kullandığı içerisinde eşi Zeliha ile çocukları Zeynep, Cebrail, Abdulsamet ve İshak'ın bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, dün sabah Çamlıdere Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü, eşi ve 3 çocuğu çevredekiler tarafından kurtarılırken, İshak Ataş (3) ise akıntıya kapılıp kayboldu. Dün gün boyu süren çalışma sonunda küçük İshak'ın, kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Ataş'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan aile fertlerinin 4'ünün taburcu olduğu Zeynep Ataş'ın (8) tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

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