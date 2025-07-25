Sulama kanalında korku dolu anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da henüz kimliği belirlenemeyen çocuk, kanal kenarında beklerken bilinmeyen bir nedenle sulama kanalına düştü. Çocuğun çığlık atarak çırpındığını gören çevredekiler kanala atladı.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, sulama kanalının kenarında beklediği sırada, bilinmeyen nedenle suya düştü. Çocuğun çığlık atarak çırpındığını gören çevredekiler kanala atlayarak, sudan çıkardı.

Bu sırada olay yerinden geçen bir sağlık personeli, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama kanalında korku dolu anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Sulama kanalında korku dolu anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Sulama kanalında korku dolu anlar! Vatandaşlar seferber oldu

Sulama kanalında korku dolu anlar! Vatandaşlar seferber oldu

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