Sular buz tuttu! ortaya çok ilginç görüntüler çıktı

Mersin'de 4 gündür etkisini sürdüren Sibirya soğukları bölgede zirai dona neden olurken diğer yandan da ortaya buzulları akla getiren görüntüler oluştu.

Bozyazı ilçesi kırsal Elmakuzu Mahallesi'nde kış mevsiminde kullanılmayan fırının patlayan borusundan akan su buza dönüştü. Küçük bir buz dağını andıran görüntüler vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Erdemli ilçesinin bin 500 rakım üzerindeki mahallelerinde de ilginç buz manzaraları oluştu. Güzeloluk Mahallesi'nde bir evin bahçesinden fışkıran su demir tellerde buza dönüşürken ağaçta da buz sarkıtlarına neden oldu. Sorgun Mahallesi'nde ise sızan su, gece etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle devasa buz tabakasına dönüştü.