Süleyman Hurma'dan Osimhen sorusuna yanıt: Stadın yanından geçmem!

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY MEYDAN OKUYOR'

"Siz Karagümrük olarak gelirleriniz çok üst seviyede olsaydı. Osimhen gibi yüksel bedelli bir oyuncuyu transfer eder miydiniz?" sorusuna Süleyman Hurma şu cevabı verdi:

"Tabii ki alırım. Nesini almayayım? Tabii ki almalıyım zaten. Ortaklarımıza kar payı dağıtacak halimiz yok. Futbolda kazanılan her para, futbola harcanır. Dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid, Barcelona bile zarardadır. Etmelerinin sebebi şu, her ürettikleri başarı kendilerini bir üst seviyeye çıkarır. Bir üst seviyeye meydan okumak için daha iyi kadrolar kurmak zorundasınız. Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Bir üst seviyeye, Şampiyonlar Ligi'ne meydan okuyor şimdi. Tabii ki ben de yaparım."

"Cuma günü itibarıyla Osimhen'in sizin maçta oynaması sizin için bir anlam ifade eder mi?" sorusunu cevaplayan Süleyman Hurma, "Eder tabii. Osimhen'in Karagümrük karşısında oynamasına futbolsever olarak mutlu olurum ama Karagümrük başkanı olarak sonraki maçta oynamasını isterdim" ifadelerini kullandı.

'STADIN YANINDAN GEÇMEM'

Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "Cuma günü sahaya çıkmama kararı alınsa ve iki takıma da birer puan verilse, Karagümrük olarak kabul eder misiniz?" sorusuna Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma şu yanıtı verdi:

"Stadın yanından bile geçmem, açık konuşmak gerekirse. Çok büyük fark var. Dürüst olmak gerekirse oraya bir umut taşıyarak gitmek çok kolay bir şey değil."

'MEDENİ BİR İNSANI RAHATSIZ EDECEK NE VAR?'

Önceki günlerde ortaya çıkan, Ali Koç, Burak Kızılhan ve Kasımpaşa Başkanı ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğraf hakkında da konuşan Hurma, "Bu fotoğrafta medeni, ahlaklı bir insanı rahatsız edecek ne var? Ben Adnan Polat şu an telefon açıp benden bir şey istese yaparım, Ünal Aysal ile de aynı şekilde. Dursun Özbek ile de yemek yerim. Beşiktaş tarafında ise rahmetli Süleyman Seba'yı abim gibi severdim. Fikret Orman ile aram çok iyiydi, defalarca oturmuşuzdur. Bunlarda ne var?" dedi.