Süleyman Özışık kimdir

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Süleyman Özışık kimdir

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazdı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık 5 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

Öne Çıkanlar
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Son Haberler
Erzurum'da tır askeri araca çarptı Yaşam
Erzurum'da tır askeri araca çarptı
Tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı Yaşam
Tekerleği kopan araç şarampole yuvarlandı
Sarıgül'den 'ajanda' açıklaması. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok Siyaset
Sarıgül'den 'ajanda' açıklaması. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok
Hakkari'de çıkan yangında hayvan barınağı hasar gördü Yaşam
Hakkari'de çıkan yangında hayvan barınağı hasar gördü
Yolcu otobüsünde duman paniği Yaşam
Yolcu otobüsünde duman paniği
Süleyman Özışık hayatını kaybetti Güncel
Süleyman Özışık hayatını kaybetti