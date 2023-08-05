Süleyman Özışık kimdir

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu. Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz. Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur. 2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazdı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık 5 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybetti.