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Sedat Peker'i mi istemeye gitti? Süleyman Soylu BAE'ye gitti oranın içişleri bakanı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yakalama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker'in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü. Soylu, Peker'i mi isteyecek yorumları yapıldı. 

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:23
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Süleyman Soylu BAE'ye gitti. Sedat Peker'i mi istemeye gitti? BAE İçişleri Bakanıyla görüştü

Sedat Peker'i mi istemeye gitti? Süleyman Soylu BAE'ye gitti oranın içişleri bakanı ile görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
Resmi ziyaret kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen Bakan Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer karşıladı.

Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.
Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükelçi Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

PEKER'İ Mİ İSTEDİ?

Birleşik Arap Emirlikleri, suç örgütü lideri Sedat Peker'e ev sahipliği yapan ülke olarak biliniyor. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker'le ilgili olarak avukatı Ersan Barkın, "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi" demişti. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretinde Peker'in Türkiye'ye iadesinin de gündeme gelmiş olabileceği yorumu yapılıyor. 

 

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