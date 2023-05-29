Süleyman Soylu bakanlığa devam edecek mi? Seçim sonrasının ilk kulisi sızdı

Seçim sonuçlarının belli olması sonrası ilk kulis sızdı. Ortaya çıkan kulis bilgilerine göre yeni kabinede Süleyman Soylu’nun bakanlığa devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Soylu’nun devam etme ihtimali dışlanmazken yerine farklı alternatifler de değerlendiriliyor.

Süleyman Soylu bakanlığa devam edecek mi? Seçim sonrasının ilk kulisi sızdı

Türkiye dün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla son buldu. Yüksek Seçim Kurulu saat 18.15'te yayın yasağını kaldırdı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.56 oy alırken; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,17 ile cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Mevcut kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm isimlerin milletvekili seçilmesi nedeniyle, Erdoğan’ın tamamen yeni yüzlerle yola devam etmesi bekleniyor.

T24'ün haberine göre 14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM’de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Erdoğan, yeni kabineyi, seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Anayasa'ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AKP’de, Soylu’nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

Ancak Erdoğan’ın tercihini Soylu’dan yana kullanmaması durumunda en çok güvendiği isimlerden, 2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu’ndan yana kullanabileceği de konuşuluyor.

Daha önce Erdoğan'ın memleketi Rize'de valilik yapan Hacımüftüoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinin ardından MGK Genel Sekreterliği’ne atanmıştı. İçişleri Bakanlığı için konuşulan bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Efkan Ala.

EKONOMİNİN KOLTUĞUNDA OLAN İSİM...

Yeni dönemde en kritik koltuklardan biri Nureddin Nebati’den boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu olacak. Erdoğan’ın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeniden yararlanmak istediği biliniyor. Seçim öncesinde davet aldığı Erdoğan'la görüşen Şimşek, uzun yıllardır uluslararası şirketlerle yaptığı danışmanlık sözleşmelerini gerekçe göstererek, aktif siyasetin içerisinde yer almadı.

DEVA Parti’ne de yakın bir görüntü çizen Şimşek’in, mevcut ekonomi politikaları konusundaki endişeleri nedeniyle AKP ile mesafeli olduğu konuşuluyordu. Ancak kampanya döneminde Erdoğan ile görüşen, AKP’nin bazı mitinglerine de katılan Şimşek’in, kararlarıyla ilgili rahat çalışacağı yönünde garantiler verilmesi halinde bakan olabileceği belirtiliyor.

SAĞLIKTAKİ DURUM

Milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Koca’nın, bakan olarak da görev yapmayacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan, eski Sağlık Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar’ı tercih edebileceği iddia edildi.

AKAR'IN YERİNE KİM GELECEK?

Genelkurmay Başkanlığı’ndan sonra bu göreve getirilen Hulusi Akar, milletvekili seçildi. Erdoğan’ın, vekillikten istifasını isteyerek yeniden bakan olarak Akar’ı görevlendirmemesi halinde, mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i bu görev için tercih edebileceği kulislerde öne sürülen iddialar arasında.

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