Süleyman Soylu Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor? Sessizliğini bozdu

Spor basınında yer alan haberlere göre, sarı- lacivertli kulüpte mevcut Başkan Ali Koç ile eski Başkan Aziz Yıldırım arasında süregelen çekişmelerin yıllardır Fenerbahçe'nin önünü kestiğine inanan bir grup kongre üyesi, kulübün 9178 numaralı kongre üyesi Soylu’ya başkan adaylığı teklifinde bulundu.

“BÜYÜK CAMİALAR ŞAKAYA GELMEZ”

Odatv’nin aktardığına göre söz konusu iddiaları yalanlayan Soylu, “İsmim ile ilgili bir tek bu spekülasyon eksikti. Büyük camialar şakaya gelmez.” İfadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DE BAŞKANLIK YARIŞI

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" ifadeleriyle, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı, Saran'ın tek aday olması durumunda eski Başkan Aziz Yıldırım'ın da başkanlık yarışına gireceğini söylemişti.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı haziran ayında yapılacak olağan seçimli kongrede belli olacak. Mevcut Başkan Ali Koç’un aday olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.